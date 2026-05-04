Аварийное отключение воды произошло в Новороссийске
В связи с устранением утечки на улице Карамзина, 57 в Новороссийске частично приостановили подачу холодной воды. Отключение коснулось части зоны №20, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».
Подачу водоснабжения ограничили из-за произошедшей утечки с 10:30 4 мая по следующим адресам:
- ул. Куникова, 9, 11, 19, 21
- ул. Алексеева, 22
- ул. Карамзина, 51, 53, 57
- ул. Дзержинского, 150-156
- ул. Снайпера Рубахо, 16
Восстановительные работы на сетях водоснабжения будут проводиться ориентировочно до 17:00. На период отключения «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.