Вступило в законную силу решение об изъятии компаний Малика Гайсина в доход РФ

Свердловский областной суд, рассмотрев жалобу бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина на решение Кировского райсуда Екатеринбурга об изъятии в доход государства двух его компаний — ООО «Корона Тэхет» и ООО «Индра-М», оставил решение суда первой инстанции в силе, сообщили в пресс-службе судов региона.

«Корона Тэхет» и «Индра-М» были обращены в доход РФ 3 февраля решением Кировского районного суда Екатеринбурга . Во владении компаний находились более 300 земельных участков стоимостью свыше 1 млрд руб. «В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 1996-2000 годах Малик Гайсин, будучи депутатом Госдумы, лично и через доверенных лиц незаконно участвовал в управлении хозяйствующими субъектами, пользовался финансовыми инструментами и скрыто ими владел, получая прибыль и развивая благодаря этому бизнес»,— пояснили тогда в прокуратуре Свердловской области.

Активы «Корона Тэхет» и «Индра-М» формировались за счет имущества юрлиц, которые ранее обратили в доход государства, поскольку они были получены коррупционным путем, установило надзорное ведомство. Суд согласился с доводами прокурора о том, что активы юрлиц — это преобразованный коррупционный доход.

Недавно, 16 апреля, Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Малика Гайсина к 14 годам колонии общего режима и штрафу 2 млрд руб.

Артем Путилов