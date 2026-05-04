Ставрополье заняло 78 место в стране по динамике зарплат

Эксперты РИА Новости проанализировали динамику зарплат в 85 регионах России и составили рейтинг по срокам достижения отметки в 200 тыс. руб. для половины, четверти и 75% работающих.

Ставропольский край занял 78-е место: жители дождутся зарплаты свыше 200 тыс. руб. для половины населения через 11,4 года, для четверти — через 8,4 года, для 75% — через 14,4 года. Регион лидирует среди соседей по Северному Кавказу, но уступает общероссийскому среднему — 8,1 года для медианной зарплаты и 11,2 года для 75% работников.

Регионы СКФО традиционно замкнули список из-за низких темпов роста доходов по сравнению со среднероссийскими 14,6% в год за пять лет. Ингушетия провалилась на последнее, 85-е место — 22,1 года до 200 тыс. руб. для половины жителей; Чечня на 84-м (19,1 года); Дагестан на 83-м (15,6 года); Кабардино-Балкария на 82-м (14,3 года); Северная Осетия на 81-м (13,6 года); Карачаево-Черкесия на 79-м (12,7 года). Аналитики связывают отставание с отсутствием добывающих отраслей, доминированием госслужбы и низким приростом — в Ингушетии и Чечне темпы не превысили 10% годовых.

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ — всего 5,7 года до медианной зарплаты в 200 тысяч рублей благодаря нефтегазовому сектору. За ним Чукотка, Татарстан, Магаданская и Ханты-Мансийская области — все укладываются в семь лет. Татарстан выделяется рекордным ростом зарплат в 2,29 раза за пять лет. В начале 2026 года медианная зарплата по России после НДФЛ — 65,6 тыс. руб. в средних ценах; девять регионов уже превысили 100 тыс. руб. с учетом покупательной способности.

Расчеты РИА Рейтинг опираются на официальную статистику Росстата за последние годы с корректировкой на региональные цены и потребительские корзины. В Ставропольском крае средняя зарплата в мае 2025 года достигла 62,4 тыс. руб. номинально, но динамика роста отстает от лидеров вроде Нижегородской области (+22% в 2025 году до 78,3 тысячи). Эксперты прогнозируют: при сохранении трендов Кавказу понадобится 13–22 года на прорыв, в то время как Москва и северные округа ускорят процесс за счет высоких базовых доходов.

Станислав Маслаков