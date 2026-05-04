Продажи Lada в апреле выросли на 12%

В апреле 2026 года было продано 31172 автомобиля Lada. Этот показатель более чем на 12% превосходит результат марта 2026 года и более чем на 4% выше апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Лидером продаж бренда остается Lada Granta: в апреле реализовано 11 496 автомобилей (+13% к марту). Впервые месячные продажи Lada Iskra превысили 3 тыс. штук — 3212 автомобилей. Это на 24% выше показателя предыдущего месяца.

Кроме того, продолжает расти спрос на семейство Lada Vesta: продано 6080 машин (+30% к марту). Реализация Lada Largus составила 2645 автомобилей (+3%). Продажи семейства Niva достигли 7189 штук, что практически повторяет результат февраля–марта.

Георгий Портнов