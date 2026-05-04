В Волгоградской области ликвидировали беспилотники ВСУ

Минувшей ночью в Волгоградской области нейтрализовали украинские БПЛА. Подробности опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Точное число сбитых и подавленных беспилотников в регионе не назвали. Однако известно, что с 20:00 вчерашнего дня до 07:00 сегодняшнего в общей сложности удалось обезвредить 117 дронов. Атакам подверглись 14 субъектов Российской Федерации: Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская области, а также Московский регион.

В Волгоградской области этой ночью объявляли беспилотную опасность. Также режим действовал в Пензенской области, помимо прочего, там закрыли аэропорт. В Саратовской области тоже сбили дроны ВСУ, но об опасности БПЛА региональные власти не сообщали.

Дарья Васенина