Упавшее от ветра дерево повредило трубы в Новороссийске

В Приморском районе Новороссийска из-за сильного ветра упало дерево, повредив инженерные трубы. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Дерево упало на улице Индустриальной, 5А. В настоящее время на участке работает аварийная бригада АО «АТЭК». После завершения восстановительных работ на место прибудет служба спасения для ликвидации последствий падения дерева.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 6 мая. По данным Краснодарского ЦГМС, местами в регионе ожидаются очень сильные дожди с грозой и градом, на реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в отдельных районах города порывы ветра достигают 29 м/с.

