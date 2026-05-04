Упавшее от ветра дерево повредило трубы в Новороссийске
В Приморском районе Новороссийска из-за сильного ветра упало дерево, повредив инженерные трубы. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Дерево упало на улице Индустриальной, 5А. В настоящее время на участке работает аварийная бригада АО «АТЭК». После завершения восстановительных работ на место прибудет служба спасения для ликвидации последствий падения дерева.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 6 мая. По данным Краснодарского ЦГМС, местами в регионе ожидаются очень сильные дожди с грозой и градом, на реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в отдельных районах города порывы ветра достигают 29 м/с.