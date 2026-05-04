В историческом центре Перми открылся визит-центр промышленного туризма

В Перми начал работу визит-центр промышленного туризма. Он расположен на базе учебного центра «Становление» на ул. Парковой, 17. Центр считается лидером по обучению квалифицированных кадров для промышленных предприятий. Открытие визит-центра прошло в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», цель которого — повышение роли туризма в экономике и увеличение числа поездок россиян до 140 млн к 2030 году.

Визит-центр поможет всем желающим организовать экскурсии на промышленные предприятия Пермского края — как в целях профориентации, так и для обычных туристов, представителей предприятий из других регионов страны, всех, кто интересуется индустриальным прошлым и настоящим Прикамья. «Мы рады, что в Год пермской промышленности, объявленный губернатором Дмитрием Махониным, нам удалось вывести промышленный туризм на новый уровень. По этому направлению Пермский край входит в топ-10 регионов страны, экскурсии действуют более чем на сто предприятий. Турпоток промышленных туристов растет ежегодно. Для организации системного подхода в работе нам была необходима единая независимая площадка — Дом предприятий, где можно получить исчерпывающую информацию о нашей промышленности и познакомиться с реальными производствами в самых разных аспектах: на обзорных и профориентационных экскурсиях, на визитах, связанных с внедрением тех или иных технологий, отраслевых маршрутах. Задача созданного центра — стать связующим звеном, объединяющим промышленные площадки и туристическую среду»,— заявил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин.

На церемонии открытия гостям показали театрализованное шоу «Промышленная одиссея: Код Перми». Вместе с основателем города Василием Татищевым в сопровождении искусственного интеллекта посетители познакомились с этапами индустриальной истории, технологическими укладами и картой основных промышленных маршрутов Перми.

«"Становление" уже почти 15 лет обучает сотрудников промышленных предприятий России и ближнего зарубежья программированию, наладке, обслуживанию и сервису станков и роботов с числовым программным управлением. Наработан большой объем компетенций и связей с предприятиями региона, реализуется миссия по возрождению промышленности России и формированию машиностроителя нового поколения. Мы уверены, что промышленный туризм станет новой гранью деятельности центра, даст старт интересным маршрутам и идеям, которые будут в том числе формировать туристический бренд региона»,— рассказала директор АНО ДПО «ЦПК "Становление"» Вера Селянинова.

Визит-центр находится в исторической части Перми — в микрорайоне Разгуляй, это поможет посетителям погрузиться в историю и современность пермской промышленности. В планах центра — открыть сувенирный киоск и выставку продукции местных предприятий. Учебный цех сможет проводить разнообразные мастер-классы.