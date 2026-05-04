Над Саратовской областью сбили БПЛА ВСУ

Минувшей ночью в Саратовской области обезвредили украинские беспилотники. Подробности сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Точное количество сбитых и подавленных в регионе БПЛА не уточнили. Всего с 20:00 3 мая до 7:00 4-го обезвредили 117 дронов. Атаке подверглись 14 регионов: Астраханская, Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская области и Московский регион.

Отметим, в Саратовской области не объявляли этой ночью беспилотную опасность. В соседних Волгоградской и Пензенской областях режим вводили. В последнем регионе также закрывали небо.

Дарья Васенина