На благоустройство городов Татарстана направят 650,1 млн рублей

В Татарстане на создание комфортной городской среды в 2026 году направят 650,1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

Из этой суммы 474,6 млн руб. направят из федерального бюджета.

Средства направят в муниципальные районы, ставшие победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2025 году. В их числе Аксубаевский, Алексеевский, Высокогорский, Кукморский, Мензелинский и Тетюшский районы.

Анна Кайдалова