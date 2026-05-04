Аэропорт Ижевска принял первый борт авиакомпании «Азимут» из Минеральных Вод

Аэропорт столицы Удмуртии принял первый рейс авиакомпания «Азимут» по направлению Минеральные Воды—Ижевск, сообщает пресс-служба «Ижавиа». До этого авиаперевозчик, базирующийся в Ростове-на-Дону, в ижевскую аэрогавань не заходил.

«Две пожарные машины, скрестив струи воды над фюзеляжем, “открывают” символические ворота в аэропорт и приносят удачу»,— говорится в сообщении.

Напомним, рейсы Ижевск—Минеральные Воды будут осуществляться дважды в неделю с 4 мая по 1 июня. Авиакомпания «Азимут» была основана в 2017 года.