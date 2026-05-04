Волгоградский инспектор ДПС заработал 19,3 млн руб. и попал под суд

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит дело инспектора ДПС ГАИ Андрея Борисова, который не смог подтвердить законность имеющихся у него на счетах 19,3 млн руб. Судебное заседание о взыскании средств в доход государства пройдет в открытом режиме 24 июня, сообщает пресс-служба инстанции.

Волгоградский инспектор ДПС проигнорировал запрет на занятие бизнесом

Волгоградский инспектор ДПС проигнорировал запрет на занятие бизнесом

По данным суда, начиная с 2000 года, господин Борисов и члены его семьи занимались куплей-продажей транспортных средств. За 26 лет бизнеса они зарегистрировали около 220 сделок, купив автомобилей более чем на 65 млн руб. Известно, что господа Борисовы также занимались покупкой и продажей машин с уникальными или симметричными госномерами.

Всего на счета Андрея Борисова поступило более 19 млн руб. Из материалов дела следует, что инспектор ДПС, несмотря на запрет ему как госслужащему, занимался предпринимательской деятельностью, от которой получал внушительный доход. При этом господин Борисов не декларировал поступления.

30 апреля на предварительном заседании суд определил круг лиц, участвующих в деле: кроме Андрея Борисова, ответчиками по делу выступят Дмитрий и Елена Борисовы.

Марина Окорокова