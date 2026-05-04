Участникам ВОВ в Геленджике выплатили по миллиону рублей

Участники Великой Отечественной войны получили по 1 млн руб. от администрации Геленджика, об этом заявил мэр города Алексей Богодистов. В 2026 году на предоставление выплат ветеранам Великой Отечественной войны в Геленджике выделили 15 млн руб.

Денежные средства на осуществление выплат ветеранам были выделены из муниципального бюджета, соответствующее решение было принято на сессии городской думы Геленджика в феврале текущего года. Алексей Богодистов подчеркнул, что муниципалитет предоставляет выплаты ко Дню Победы шесть лет подряд.

По словам Алексея Богодистова, по остальным категориям ветеранов и узников ВОВ продолжается документальная работа для осуществления денежных выплат.

София Моисеенко