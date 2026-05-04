В начале 2026 года предприятия Прикамья продемонстрировали отрицательную динамику финпоказателей

За январь-февраль 2026 года организациями Пермского края (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций и организаций с численностью до 15 человек) получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 54,8 млрд руб., сообщает Пермьстат. Это на 44,4% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

63% организаций Пермского края завершили отчетный период с прибылью. Объем прибыли составил 70,4 млрд руб. Это на 37,1% ниже показателя января-февраля 2025 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 16,8% и составил 15,6 млрд руб., отмечает Пермьстат.

Организациями промышленного производства за январь 2026 года также получен положительный сальдированный финансовый результат, который сложился в сумме 48,6 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края за первые два месяца года составила 53,4%, а прибыль по ним — 58,2 млрд руб. (на 40,1% ниже аналогичного показателя за январь-февраль 2025 года).