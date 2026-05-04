Ижевский застройщик стал владельцем торгового центра на севере Москвы

Ижевская компания «Атлантдомстрой» приобрела торговый центр (ТЦ) «Летний сад» на севере Москвы, который принадлежал крупному российскому девелоперу «Эталон» (входит в АФК «Система»). Как пишет “Ъ”, сделку провели с созданием резерва под обесценение на 2,2 млрд руб. Этот инструмент применяется при стоимости продажи ниже первоначальной.

Площадь «Летнего сада» 2021 года постройки составляет 29,5 тыс. кв. м. ТЦ входит в состав жилого комплекса «Эталон» на Дмитровском шоссе в столице. Сейчас в нем работает только магазин «Перекресток», масштабное открытие запланировано во второй половине этого года, говорят аналитики Commonwealth Partnership. Эксперт компании Антон Калистратов оценивает ТЦ в 4,5-5 млрд руб.

Учредителем ООО «Атлантдомстрой» является Дмитрий Егоров (100% доля). К дочерним компаниям общества относится группа компаний «Арден». Застройщик возводит дома в Ижевске с 2017 года. В числе проектов компании — дом «Триумф», жилые комплексы «Азбука», «Юпитер», «Поколение».

Эксперты считают, что таким образом местный застройщик стремится закрепиться на московском рынке и диверсифицировать портфель активов. Компанию могла привлечь невысокая стоимость ТЦ.

