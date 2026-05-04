В Новороссийске проведут историческую реконструкцию с выстрелами

5 мая в Южном районе Новороссийска будет проводиться историческая театрализованная реконструкция с применением выстрелов, оповестили в пресс-службе городской мэрии.

Историческая реконструкция состоится в рамках городского турнира «Гонки дронов». С 10:30 5 мая в городе могут быть слышны выстрелы из холостых орудий.

Реконструкция боя будет проводиться на площадке перед Центром спортивных единоборств.

