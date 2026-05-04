Тела трех человек обнаружили под окнами жилого дома в Калининграде

В Калининграде под окнами жилого дома обнаружены тела трех человек: 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего внука. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже многоквартирного дома

Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже многоквартирного дома

Тела были обнаружены утром в понедельник, 4 мая. По данным собеседника издания, была найдена также записка. Как отметил источник, ее оставила пожилая женщина, которая якобы страдала психическим заболеванием.

Семья проживала в съемной квартире на девятом этаже многоквартирного дома. В СУ СКР по Калининградской области информагентству сообщили, что в настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Карина Дроздецкая