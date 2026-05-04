Петербург увеличил расходы на системы защиты от онлайн-мошенников

В 2025 году объем закупок антифрод-систем в Санкт-Петербурге достиг 123,2 млн рублей. По сравнению с 2024 годом он увеличился в 3,7 раза. Об этом свидетельствуют данные онлайн-агрегатора «Тендерплан», пишут «Ведомости Северо-Запад». Количество соответствующих закупок за год выросло с трех до семи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госзакупки систем по борьбе с мошенничеством выросли в Петербурге

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Госзакупки систем по борьбе с мошенничеством выросли в Петербурге

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Крупнейшим заказчиком антифрод-решений в городе стало ПАО «Ростелеком», разместившее закупки на 115,4 млн рублей. Компания приобретала программное обеспечение для системы противодействия онлайн-мошенничеству, а также сервисы контроля и комплаенса межсетевых экранов.

Кроме того, закупки в сфере информационной безопасности в 2025 году проводили комитет по информатизации и связи Петербурга и ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».

По данным начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина, общий ущерб от IT-преступлений в городе в прошлом году составил почти 16 млрд рублей. При этом число раскрытых киберпреступлений превысило 6 тыс., что на 18% больше показателя 2024 года. Общее количество зарегистрированных IT-преступлений, напротив, сократилось на 11%.

Матвей Николаев