Погода в Новороссийске может ухудшиться с 4 по 6 мая

С 4 по 6 мая в Новороссийске могут ухудшиться погодные условия, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на данные Краснодарского ЦГМС.

Местами в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра с порывами до 20 м/с. На реках Черноморского побережья на участке от Анапы до Магри, включая Новороссийска, возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.

В горах прогнозируют дожди со снегом и мокрый снег, в отдельных районах Кубани возможны очень сильные дожди и ливни.

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко