В Новороссийске пройдут учения со стрельбами 4 мая

В акватории Новороссийска проведут учения со стрельбами днем и вечером 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Учебные стрельбы военно-морской базы запланированы в период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений НВМБ отработает практические действия по отражению атак БПЛА и безэкипажных катеров.

При проведении стрельб в акватории морского порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов, также ограничения распространяются на занятия спортом на воде, подводные работы и водолазные спуски.

София Моисеенко