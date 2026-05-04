Петрозаводск и Минск связали прямым авиасообщением

Аэропорт «Петрозаводск» принял первый регулярный рейс из Минска, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. Перевозчиком выступает авиакомпания «Северсталь». Воздушное судно встретили водяной аркой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время в пути теперь будет составлять 1 час 40 минут против 12-14 часов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Время в пути теперь будет составлять 1 час 40 минут против 12-14 часов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Парфенчикова, время в пути составило 1 час 40 минут против 12-14 часов на автомобиле. Он назвал маршрут востребованным для жителей республики, отметив, что новый рейс будет способствовать не только туризму, но и развитию деловых и культурных связей. За пять лет товарооборот Карелии с Белоруссией вырос более чем в три раза, уточнил глава региона.

Рейсы выполняются еженедельно по воскресеньям: из Минска — в 10:20, из Петрозаводска — в 13:30.

Карина Дроздецкая