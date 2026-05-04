Подъезд к станице Краснодонецкой отремонтируют за 42,7 млн рублей

В Белокалитвинском районе начался ремонт подъезда к станице Краснодонецкой. Обновленный отрезок автомобильной дороги от трассы Белая Калитва — хутор Апанасовка — поселок Тацинский должен стать важным элементом транспортной системы района. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Ремонт затронет участок длиной 3 километра, который находится между нулевой и третьей километровыми отметками. Общая стоимость проекта составляет 42,7 млн руб. Завершить строительные работы подрядчик обязан до октября текущего года.

В рамках контракта специалистам предстоит уложить новое покрытие из современных горячих асфальтобетонных смесей, что обеспечит долговечность дорожного полотна. Кроме того, на объекте нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Мария Хоперская

