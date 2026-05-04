На Кубани объявлено штормовое предупреждение по непогоде

В Краснодарском крае в понедельник, 4 мая, сохранится неустойчивый характер погоды, сопровождающийся осадками и порывистым ветром. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, передает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди, в горных районах — с мокрым снегом. В отдельных районах прогнозируются сильные и очень сильные осадки, ливни с грозой, градом и усилением ветра до 20–22 м/с, местами — до 23–28 м/с.

Ветер северо-восточного и восточного направления составит 5–10 м/с с порывами до 9–14 м/с, местами — до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 4...9 градусов, на азовском побережье — до 11 градусов, днем — 12...17. В горах ночью столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов, днем — до 2...7. На черноморском побережье температура составит ночью 6...11 градусов, днем — 12...17.

В Краснодаре прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременными осадками. Ветер северо-восточный, восточный 5–10 м/с с порывами до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью составит 6...8 градусов, днем — 12...14.

Вячеслав Рыжков