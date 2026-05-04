Старшего сержанта из Челябинской области осудили за получение взятки

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным старшего сержанта в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 3 сентября 2024 года исполнявший обязанности командира батальона получил в Чебаркуле через посредника от отца военнослужащего по призыву 300 тыс. руб. Взамен он позволил последнему незаконно отсутствовать на службе.

Фигурант не признал вину. Помимо основного наказания, ему назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки — 1,5 млн руб. Также старшего сержанта лишили воинского звания и запретили занимать должности в госорганах на пять лет. Взятка подлежит конфискации в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в марте этого года Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным по этому делу сержанта в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Виталина Ярховска