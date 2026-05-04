Каждый пятый житель Краснодара за последние 2 года сменил профессию

Почти четверть экономически активных россиян за последние два года сменила профессию, следует из опроса SuperJob, в котором приняли участие 15 тыс. респондентов из всех федеральных округов. При этом доля удовлетворенных результатами переквалификации оказалась вдвое выше, чем разочарованных, однако ключевым фактором оценки перемен участники называют не рост доходов, а возможности профессионального развития.

В Краснодаре, по данным исследования, 21% опрошенных за этот период кардинально сменили сферу деятельности: 13% остались довольны принятым решением, тогда как 8% выразили сожаление. Большинство респондентов (79%) не предпринимали попыток изменить профессию.

В целом по стране доля сменивших специализацию составила 23%. Наиболее высокая мобильность зафиксирована среди молодежи до 35 лет — 26–28%, тогда как среди граждан старше 45 лет этот показатель снижается до 20%. При этом соотношение довольных и недовольных в старшей возрастной группе составляет 12% против 8%.

Исследование фиксирует обратную зависимость между уровнем дохода и склонностью к смене профессии: среди россиян с заработком до 100 тыс. руб. новую специальность осваивали 26%, тогда как в группе с доходом свыше 200 тыс. руб.— лишь 16%. Респонденты со средним профессиональным образованием демонстрируют большую готовность к переквалификации (24%), чем обладатели высшего образования (20%).

Среди городов-миллионников наибольшую активность проявили жители Нижнего Новгорода (33%), Самары и Перми (по 32%), а также Омска (31%). Минимальные показатели зафиксированы в Красноярске (17%) и Уфе (20%). При этом уровень удовлетворенности существенно варьируется: в Нижнем Новгороде 27% сменивших профессию положительно оценивают результат, в то время как в Омске и Самаре доля разочарованных достигает 22 и 20% соответственно.

Основным мотивом положительной оценки переквалификации респонденты называют расширение возможностей для развития и получения новых знаний — этот фактор упомянули 35% участников. Рост доходов оказался значимым лишь для 9%, еще 8% отметили, что нашли «свое призвание». Среди дополнительных преимуществ назывались более удобный график, интересные задачи и карьерное продвижение.

В числе причин неудовлетворенности лидирует снижение дохода — на него указали 31% опрошенных. Еще 16% заявили о низком спросе на новую профессию и ограниченных перспективах развития, 10% отметили ухудшение условий труда, 7% — нестабильность работодателя, 6% — рост нагрузки.

Наиболее распространенные траектории смены профессии связаны с переходами внутри рабочих специальностей, а также между смежными сферами у инженеров, специалистов по продажам и медицинских работников. При этом, например, педагоги, перешедшие в сферу услуг или продажи, в 78% случаев оценивают изменения положительно, аналогичный уровень удовлетворенности демонстрируют рабочие, ставшие водителями. В то же время инженеры, сменившие квалификацию на рабочие специальности, чаще выражают разочарование (56% против 44% довольных), как и бухгалтеры и экономисты, перешедшие в продажи (54% против 46%).

Среди наиболее частых направлений смены деятельности за последние два года — переход квалифицированных рабочих на аналогичные позиции или в транспортную сферу, смена профиля у водителей, а также уход медицинских работников и педагогов в сферу услуг. Бухгалтеры чаще переходят в экономисты либо возвращаются к профильному инженерному образованию, тогда как юристы осваивают позиции бизнес-ассистентов, бухгалтеров и специалистов по снабжению.

Вячеслав Рыжков