В Татарстане половина населения сможет получать зарплату в 200 тыс. руб. (с учетом покупательной способности) через 6,2 года. По этому показателю регион занял третье место в стране, уступив Ямало-Ненецкому и Чукотскому округам, следует из аналитики РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в тройку регионов по темпам роста зарплат

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Татарстан вошел в тройку регионов по темпам роста зарплат

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Четверть жителей республики достигнет такого уровня доходов через 3,8 года, а 75% — через 8,5 года.

В Чувашии четверть населения будет получать 200 тыс. руб. и более через 5,8 года, в Марий Эл — через 5,9 года, в Кировской области — через 6,3 года.

Половина населения достигнет этого уровня доходов в Чувашии через 8,1 года, в Марий Эл — через 8,5 года, в Кировской области — через 8,8 года.

75% населения с зарплатой от 200 тыс. руб. в Чувашии будет через 10,6 года, в Марий Эл — через 11,1 года, в Кировской области— через 11,3 года.

Анна Кайдалова