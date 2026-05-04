На трассе из Новороссийска в Кабардинку ограничили движение большегрузов

На трассе из Новороссийска в сторону Геленджика ввели временные ограничения движения для большегрузного транспорта из-за сильного ветра, об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

В настоящее время для транспорта с высокой парусностью движение ограничено на выезде из Новороссийска от перевалочного комплекса «Шесхарис» в сторону Кабардинки.

В некоторых районах Новороссийска порывы ветра достигают 29 м/с, заявил Андрей Кравченко. Жителей призвали соблюдать меры безопасности.

