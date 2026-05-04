Астраханские таможенники задержали 80 тонн нелегального груза для Болгарии

Астраханские таможенники обнаружили крупную партию незадекларированной электронной техники, следовавшей из Киргизии. Более 80 тонн товара на 245 млн руб. изъято. Решается вопрос о передаче груза в федеральную собственность, сообщили в пресс-службе ФТС.

В Астраханской области задержаны фуры с техникой из Киргизии на четверть миллиарда

Сотрудники мобильной группы Астраханской таможни остановили на трассе четыре большегруза. Они перевозили около 40 тыс. единиц техники, хотя в накладных было указано, что одежду. Фактически в грузовиках было более 4,6 тыс. телевизоров и около 35 тыс. цифровых камер, автоплееров, игровых приставок, мини-ПК, очков виртуальной реальности и другой техники. По словам водителей фур, они следовали в Болгарию по единому маршруту — от одного отправителя и к одному и тому же получателю.

Анализ сопроводительных документов показал, что грузовики и перемещаемый груз не поместили под процедуру таможенного транзита. Товары изъяты.

Марина Окорокова