Средний срок автокредита в Удмуртии увеличился в марте до шести лет

Средний срок автозайма в Удмуртии составил в марте 6,1 года, что на 14,9% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По динамике роста среднего срока автокредита республика заняла 13-е место среди 30 регионов страны с наибольшей выдачей.

По стране показатель составил 5,8 года, увеличившись на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний срок автокредита растет 11 месяцев подряд.

«Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на автокредиты со стороны граждан в последнее время находятся на довольно низком уровне из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили»,— сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольший средний срок автокредитования в марте 2026 года отмечен в Краснодарском (6,5 года), Ставропольском (6,4) и Пермском (6,2) краях. Наименьший — в Москве (5,1) и Санкт-Петербурге (5,2).

Напомним, в марте жителям Удмуртии выдали 1,6 тыс. автокредитов, что на 14,7% больше, чем годом ранее.