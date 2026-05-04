Ярославские организации в начале года сократили прибыль и нарастили убытки

В январе и феврале 2026 года, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат организаций (прибыль и убыток до налогообложения) Ярославской области составил 10,7 млрд руб., что составляет 55,3% от аналогичного периода прошлого года (19,5 млрд). Об этом сообщает Ярославльстат.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прибыль организаций сократилась на 26,1% от уровня прошлого года и составила 17,1 млрд руб. Убытки выросли на 58,9% — до 6,3 млрд руб. Доля прибыльных организаций составила 65,7% (72% годом ранее), убыточных — 34,3% (28% годом ранее).

Статистика не учитывает субъекты малого предпринимательства, кредитные и финансовые организации, государственные и муниципальные учреждения.

