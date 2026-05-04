В Нижневартовске сели самолеты S7, летевшие в Норильск

Транспортная прокуратура начала надзорные мероприятия после двух незапланированных посадок самолетов авиакомпании S7 в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Оба самолета направлялись в Норильск (Красноярский край). Рейсы 5303 из Новосибирска и 2581 из Москвы (Домодедово) были вынуждены приземлиться в Югре из-за плохой погоды в Норильске.

Пассажиры находятся в здании аэровокзала, им предоставлены напитки и горячее питание.

Ирина Пичурина

