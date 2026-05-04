В Татарстане сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим ввели в 00:20 и сняли спустя более пяти часов — в 06:05. Об ограничениях в аэропортах республики не сообщалось.
В соседней Чувашии объявляли угрозу атаки БПЛА.