В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим ввели в 00:20 и сняли спустя более пяти часов — в 06:05. Об ограничениях в аэропортах республики не сообщалось.

В соседней Чувашии объявляли угрозу атаки БПЛА.

Анна Кайдалова