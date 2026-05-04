Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ленобласти после рейда по предприятиям задержали нарушителей миграционного режима

Сотрудники полиции провели проверку предприятий Лужского района Ленинградской области на соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция проверила работающих на заводах Ленобласти мигрантов

Полиция проверила работающих на заводах Ленобласти мигрантов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Полиция проверила работающих на заводах Ленобласти мигрантов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе рейда правоохранители проверили около 200 иностранных работников. Нарушения миграционного законодательства выявили у 22 человек.

Проверки прошли на бетонном заводе и предприятии по производству стройматериалов в поселке Толмачево, на овощеводческом производстве и в шиномонтажной мастерской в деревне Большая Ящера, а также на рынке в Луге.

Иностранных граждан доставили в территориальные отделы полиции и привлекли к административной ответственности.

Матвей Николаев

Новости компаний Все