В Ленобласти после рейда по предприятиям задержали нарушителей миграционного режима

Сотрудники полиции провели проверку предприятий Лужского района Ленинградской области на соблюдение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Полиция проверила работающих на заводах Ленобласти мигрантов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе рейда правоохранители проверили около 200 иностранных работников. Нарушения миграционного законодательства выявили у 22 человек.

Проверки прошли на бетонном заводе и предприятии по производству стройматериалов в поселке Толмачево, на овощеводческом производстве и в шиномонтажной мастерской в деревне Большая Ящера, а также на рынке в Луге.

Иностранных граждан доставили в территориальные отделы полиции и привлекли к административной ответственности.

Матвей Николаев