В Ставрополе водитель самоката пострадал в столкновении с иномаркой

В Ставрополе накануне в дорожно-транспортном происшествии пострадал 26-летний водитель электросамоката. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По предварительным данным, накануне, 3 мая, на проспекте Кулакова 39-летняя водитель за рулем Hyundai совершила наезд на водителя электросамоката. Водитель средства индивидуальной мобильности двигался через регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Мужчину за рулем электросамоката с различными травмами госпитализировали в городскую больницу. Автоинспекторы установили, что за рулем автомобиля находилась жительница Шпаковского муниципального округа. За последние два года она шесть раз привлекалась к административной ответственности.

Медицинское освидетельствование на месте показало, что оба участника дорожного движения — и автомобилистка, и самокатчик — находились в трезвом состоянии. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Константин Соловьев