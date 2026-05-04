HH.ru: менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами на Урале

Весной наиболее востребованными специалистами в Свердловской области стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами, следует из аналитики сервиса по поиску работы и персонала HH.ru. Работодатели разместили в марте-апреле для них 4 тыс. вакансий.

На втором месте по числу предложений по итогам первых двух весенних месяцев — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (3 тыс. вакансий), на третьем — разнорабочие (1,7 тыс. вакансий). Кроме того, большое количество вакансий было открыто для водителей, поваров, курьеров, врачей, сварщиков, слесарей, администраторов, упаковщиков, электромонтажников, кладовщиков, машинистов.

Наиболее дефицитными специалистами остаются врачи — на одну вакансию приходится 1,1 резюме, а также повара, продавцы-консультанты, слесари. По остальным перечисленным специальностям формально дефицита кадров в Свердловской области нет.

При этом самые конкурентные зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков — у них медиана предлагаемой заработной платы составила 259 тыс. руб. Курьерам предлагается более 152 тыс. руб., водителям и врачам — по 110 тыс. руб., машинистам — 105 тыс. руб., менеджерам по продажам — 100 тыс. руб. Как отметила директор HH.ru на Урале Оксана Сидлецкая, некоторые специалисты получают более высокие предложения за счет дефицита, квалификации или более сложных условий труда.

Напомним, Свердловская область оказалась на 17 месте рейтинга российских регионов, в которых наблюдается самый быстрый рост зарплат. Половина жителей, согласно оценке экспертов, сможет зарабатывать 200 тыс. руб. через 7,8 лет, 75% — через 10,4 года.

Ирина Пичурина