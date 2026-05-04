Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Северной Осетии более 5 млн рублей направят ветеранам к 81-й годовщине Победы

В Северной Осетии в преддверии 81-й годовщины Победы из республиканского бюджета направят единовременные выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Размер пособий составит 100, 30 и 5 тыс. руб. Как сообщил глава региона Сергей Меняйло в своих соцсетях, средства получат 448 человек. Общая сумма финансирования превышает 5 млн руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В список получателей поддержки вошли участники, ветераны и инвалиды войны, их вдовы, обладатели нагрудного знака «Житель блокадного Ленинграда», несовершеннолетние узники концлагерей, а также инвалиды с детства, чье здоровье пострадало в военные годы.

Константин Соловьев

Новости компаний Все