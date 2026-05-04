В Воронежской области 13 домов и торговый центр пострадали при атаке БПЛА

В ночь на 4 мая над четырьмя районами и одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс».

«Также в одном из домовладений загорелась и была оперативно потушена надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба»,— уточнил глава региона.

Сейчас в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Вчера, 3 мая, около 20:00 в областном центре сработала сирена тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Немногим после 22:00 сирены также сработали в Борисоглебске и Бутурлиновском районе. Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА для всех муниципалитетов Воронежской области была объявлена около 0:50.

Всего, по информации Минобороны РФ, в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени на территории регионов России были перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников самолетного типа.

Накануне «Ъ-Черноземье» также писал, что ВСУ за сутки атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с применением не менее 31 БПЛА. Пострадали три человека.

Денис Данилов