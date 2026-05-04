Жителю Сургута ограничили свободу за вывоз 3 млн рублей за границу

Городской суд Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) признал виновным 56-летнего местного жителя в контрабанде наличных денег на 3 млн руб. по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Ему ограничили свободу на восемь месяцев.

Следствие установило, что в сентябре 2024 года гражданин, выезжая из России в другую страну, не заявил о наличии у него крупной суммы денег при прохождении таможенного контроля в аэропорту Сургута.

Деньги были изъяты в доход государства как незаконно перемещенные через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ирина Пичурина