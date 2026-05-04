Проводимый в Удмуртии бесермянский праздник Корбан станет ежегодным

Национальный бесермянский праздник Корбан — День благодарения земли, станет ежегодным. Он пройдет 6 июня в Ярском районе. Об этом на заседании Госсовета Удмуртии рассказал министр национальной политики республики Эдуард Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

На круглом столе обсуждали вопросы сохранения малочисленного коренного народа. В частности, миннац планирует оказать целевую поддержку Обществу бесермянского народа. В мультимедийном бесермянском корпусе содержится более 5 тыс. слов. В 2026 году планируется издание книги с историко-этнографическими очерками о бесермянах.

«Тенденция к сокращению численности бесермян показывает, что назрела необходимость реформирования и адаптации механизмов государственной поддержки, определения новых подходов и приоритетов к решению этих проблем»,— сказал господин Петров. Отметим, что за последние 100 лет численность бесермян сократилась с 10 до 2 тыс. человек.

По словам министра, в 2026 году решено запустить проект межведомственного комплексного плана по социально-экономическому и этнокультурному развитию поселений с преимущественным проживанием бесермян. «Мы пошли по пути развития территорий, где есть бесермянская культура, сохраняется язык, есть активные люди»,— добавил он.

Сейчас бесермяне преимущественно проживают в Глазовском, Ярском, Юкаменском и Балезинском районах. Это малочисленный финно-угорский народ. Их называют потомками тюркизированных удмуртов. Относятся к малочисленным коренным народам.

Напомним, 30 апреля бесермянка Надежда Сидорова рассказала президенту Владимиру Путину о жизни малочисленного коренного народа и спела ему на бесермянском языке.

Подробнее о напевах бесермян читайте в материале «Крезь для президента».