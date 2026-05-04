В Перми за 170 млн рублей продают лодочную базу

В Перми на продажу выставлена лодочная база «Бухта капитанов». Соответствующее объявление размещено на платформе Avito. «Самая близкая лодочная база к центру Перми»,— отмечает продавец по имени Антон. Объект расположен в районе КамГЭС, вблизи железнодорожной стации Молодежная.

Сама база имеет здание площадью почти 500 кв. м. Помимо oснoвного здания имеется ангар для ремонта лодок, тельфер на 5 тонн. Вместе со зданием продается земля общей площадью 74,2 сотки. Отмечается, что береговая линия площадью 22,7 сотки находится в аренде, также в аренде акватория. База укомплектована заправкой. За все владелец просит 170 млн руб.

Наряду с этим владелец базы продает за 130 млн руб. 4-комнатную квартиру в Сочи и таун-хаус за 88 млн руб. в Феодосии, а также 50 га земли под ИЖС в Тульской области.

Согласно данным Rusprofile, пермское ООО «Бухта капитанов» на 100% принадлежит Антону Шайхутдинову, сыну бывшего замначальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа «Газпрома» Александра Шайхутдинова. Господин Шайхутдинов владеет 53,5% долей ООО «Новый Север ЛПК». Организация производит и продает хвойный пиломатериал, щепу и биотопливо (паллеты, брикеты). Кроме того, Антон Шайхутдинов выступает учредителем десяти ООО, в том числе «Высокотехнологические разработки», занимающегося строительством прогулочных и спортивных судов, «Инновационные технологические системы» в сфере обработки металлических изделий, а также «Мегапаскаль», центра культуры жизни «Жива» и других.

Выручка ООО «Бухта капитанов» в 2025 году — 4,8 млн руб., чистый убыток — 1,2 млн руб.