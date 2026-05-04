В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности

На территории Свердловской области объявили режим опасности атаки беспилотников, сообщил в своих социальных сетях губернатор Денис Паслер. Возможны ограничения мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На прошлой неделе режим на Среднем Урале вводился четыре раза, в последний — в воскресенье. Также закрывались аэропорты. При этом 25 апреля БПЛА был атакован жилой дом в центре Екатеринбурга и повредил 44 квартиры. Девять человек обратились за медицинской помощью.

Что делать при режиме «Беспилотная опасность» — в материале «Ъ-Урал»

Ирина Пичурина