Футболисты «Сибири» отыгрались на последних минутах в матче Второй лиги

В группе «Золото» Второй лиги футболисты новосибирской «Сибири» сыграли вничью с «Торпедо». Матч 11-го тура состоялся 3 мая в Миассе (Челябинская область).

Первый тайм обошелся без забитых мячей. Ближе к успеху были гости, но полузащитник Александр Носов попал в штангу.

Во второй половине матча хозяева открыли счет после того, как игрок «Сибири» потерял мяч недалеко от своей штрафной площади. Отыграться новосибирцам удалось только на 87-й минуте, когда Дмитрий Никитин точно пробил в сутолоке у ворот соперника — 1:1.

С 18 очками «Сибирь» идет на третьем месте, отставая на четыре очка от второй команды — московского «Велеса», который в этом туре дома проиграл «Родине-2» со счетом 0:1. Омский «Иртыш» в гостях сыграл вничью (1:1) с лидером турнира — «Ленинградцем».

Валерий Лавский