«Зенит» остался на втором месте после победы «Краснодара» над «Акроном»

Петербургский «Зенит», в пятницу обыгравший ЦСКА, к концу субботы опустился на вторую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Этому способствовала победа «Краснодара» над тольяттинским «Акроном» в гостевом матче 28-го тура — 1:0. До финиша чемпионата остается всего два тура.

Встреча на «Солидарность Самара Арене» завершилась минимальной победой гостей. На 72-й минуте колумбийский нападающий Джон Кордоба мощным ударом с острого угла поразил ворота «Акрона». До этого на 53-й минуте его гол был отменен после вмешательства VAR из-за нарушения правил в атаке. «Краснодар» набрал 63 очка и вышел на чистое первое место. «Зенит», имеющий в активе 62 очка, теперь занимает вторую позицию. В случае равенства очков по итогам сезона чемпионом станет «Зенит» за счет преимущества в личных встречах с «Краснодаром» (3:1 и 2:1).

Чемпионат России сезона2025/26 завершится 17 мая. Оставшиеся матчи претендентов:

29-й тур (10–11 мая):

«Зенит» — «Сочи» (10 мая)

«Динамо» Москва — «Краснодар» (11 мая)

30-й тур (17 мая):

«Ростов» — «Зенит»

«Краснодар» — «Оренбург»

Осечка любого из двух лидеров в оставшихся двух турах может стать решающей в борьбе за чемпионство.