Угрозу беспилотников объявили в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС в приложении.

Гражданам рекомендуют не подходить к окнам, уйти вглубь комнаты с несущими стенами, предварительно отключив свет, газ и воду. Если вы на улице, укройтесь в ближайшем здании или паркинге, не выходите на открытые участки.

Жителей предупреждают об ограничении работы мобильного интернета. Спасатели призывают не паниковать и в экстренной ситуации звонить по номеру 112.

