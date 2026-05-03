СК расследует дело о разбитой дороге к кладбищам в Пензенской области

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад от пензенского следственного управления по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дорожной инфраструктуры в селе Засечном и окрестных СНТ. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Местные жители пожаловались председателю СК через соцсеть «ВКонтакте» на грунтовую дорогу, ведущую к двум кладбищам. Она годами находится в непригодном состоянии — асфальта нет, полотно размывает, ямы и колеи делают невозможным ни проезд машин, ни проход людей.

Реакции от профильных ведомств не последовало, уточнили в центральном аппарате СКР. Сейчас возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле господина Бастрыкина.

Нина Шевченко