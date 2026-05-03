Глава СК взял на контроль выдачу сертификатов мигрантам в Пензенской области

Председатель СКР потребовал доклад по уголовному делу о возможных нарушениях при распределении жилищных сертификатов в Пензенской области. Речь идет о выдаче двух свидетельств семьям мигрантов в Сердобске, сообщили в информцентре ведомства.

Согласно релизу, местные жители, годами стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, усматривают в решении администрации признаки коррупции. В то время как нуждающиеся россияне не могут получить квартиры, приоритет якобы отдан семьям с миграционным прошлым.

Региональное СУ СКР расследует уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Глава ведомства поручил и.о. руководителя регионального управления отчитаться об итогах расследования и дать оценку доводам, изложенным в публикациях.

В феврале экс-мэр Сердобска Марина Ермакова подала в отставку из-за травли в соцсетях после публикации о выдаче жилищных сертификатов семьям с миграционным прошлым.

В марте в СКР сообщили, что ведомство нашло публикацию в СМИ о выдаче в 2025 году должностным лицом Сердобского района сертификата для улучшения жилищных условий многодетной семье бывших мигрантов. В том же месяце администрация опровергла информацию о том, что члены одной семьи (родственники мужчины, ранее имевшего иностранное гражданство) получили несколько государственных жилищных сертификатов.

