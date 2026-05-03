Главные новости за неделю с 27 апреля по 3 мая. Кавказ

Региональный союз работодателей «Агропромышленное объединение Ставропольского края» направил в Правительство РФ обращение с критикой планируемого введения обязательных электронных транспортных накладных (ЭТрН) с 1 сентября 2026 года.

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики удовлетворил иск Минпромторга РФ к ООО «ЧЗ РТИ» (Черкесский завод резинотехнических изделий), обязав компанию вернуть субсидию, предоставленную на разработку ноу-хау, и выплатить штраф. Общая сумма взыскания составила 270 млн руб.

В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали с Эльбруса альпинистку из Монголии. Женщина находилась на седловине Эльбруса, на высоте 5,2 тыс. м. Она попросила о помощи, сообщив спасателям о признаках горной болезни.

В Ставрополе в этом году не будет праздничного салюта на 9 Мая. Главный акцент в этом году сделан на безопасности жителей и гостей.

На территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики планируется комплексное развитие туристско-рекреационной зоны — в селе Красный Курган будет построен новый курортный поселок.

В Адыгее построят туристско-рекреационный парк. Он расположится в станице Даховской на площади 96 га.

Выплаты жителям Дагестана, пострадавшим от наводнения, составили 423,3 млн руб. Их получили более 9,8 тыс. человек.

Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения в больнице Махачкалы, выписан из медучреждения. Врачу была оказана вся необходимая помощь, что позволило добиться быстрого восстановления пациента. В ближайшие дни планируется выписать и хирурга.

Глава Дагестана Сергей Меликов продолжит свою работу в этой должности.

В рамках подготовки к Дню Победы в центре Ставрополя ограничат движение транспорта.

Более 10,5 тыс. жителей Дагестана, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, уже получили компенсационные выплаты.

В Зеленокумске состоялись съемки реалити-шоу «Новая битва экстрасенсов». За происходящим наблюдали сотни любопытных. Он выразил недовольство этим событием. В своем телеграм-канале Антонин Скрынников назвал героев программы шарлатанами.