Пермский туроператор зарегистрировал новую компанию для активного туризма

В Перми зарегистрировано ООО «Сплав Лав», ведущее деятельность туроператоров. Его единоличным учредителем и руководителем является директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев, следует из данных Rusprofile.

Как пояснил «Ъ-Прикамье» господин Поздеев, новая компания займется организацией туров по Пермскому краю и другим регионам России. ООО «ТК “Солана”», при этом, будет заниматься гостиничными объектами компании. Сейчас организация развивает эко-глэмпинг «Территория» в поселке Усьва. По словам Данила Поздеева, сейчас глэмпинг расширяется. В феврале СМИ сообщали, что глэмпинг «Территория» привлек за год 5 тыс. туристов.

Ранее туркомпания «Солана» получила господдержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В текущем году при содействии нацпроекта запланировано открытие модульной гостиницы с панорамными видами на Усьву на тридцать мест. Также ранее СМИ сообщали, что инвестор намерен реализовать проект «Территория.Дзен». Он станет продолжением работы по развитию туристической инфраструктуры в Усьве. На территории планируется создать искусственный пруд и рукотворные водные потоки.