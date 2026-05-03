ФК «Краснодар» обыграл «Акрон»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги в Самаре взял верх над тольяттинским «Акроном». Матч закончился со счетом 1:0.

Команды начали игру на встречных курсах, обменивались выпадами к чужим воротам. Активнее в первом тайме смотрелись «быки», но «Акрон» образцово оборонялся. Всего по одному удару в створ ворот нанесли соперники в первом отрезке, но до перерыва вскрыть оборонительные редуты никому так и не удалось.

После смены сторон пошла открытая игра. Южане на 53-й минуте отправили мяч в ворота тольяттинцев, но Джон Кордоба сделал это с нарушением правил. Первые коррективы в составе Мурад Мусаев сделал на 71-й минуте, когда на поле появились Мозес Кобнан и Хуан Боселли. В одной из следующих атак Эдуард Сперцян снабдил передачей Джона Кордобу, который не оставил шансов голкиперу «Акрона» Виталию Гудиеву. В оставшееся время отличиться могла как одна, так и другая команда. Однако «Краснодар» довел встречу до победы со счетом 1:0.

В следующем туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева 11 мая сыграют в Москве против местного «Динамо». После 28 игр в РПЛ будущий соперник занимает 8-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 39 набранных очков. «Краснодар» располагается на первой строчке с 63 очками и опережает «Зенит» на один балл. До конца чемпионата клубам предстоит провести по две игры.

Евгений Леонтьев