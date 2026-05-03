Танцовщик Александр Сергеев назначен премьером балета Мариинского театра

Лауреат премии «Золотой софит» Александр Сергеев, с 2004 года служащий в балетной труппе Мариинского театра, назначен на должность премьера. За время карьеры артист исполнил более шестидесяти партий и выступил хореографом нескольких постановок, включая балеты «Двенадцать» и «Коппелия».

В труппу Мариинского театра господин Сергеев был принят сразу после окончания Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой (класс профессора Геннадия Селюцкого). С 2010 года он является солистом. Его репертуар включает партии в балетах классического наследия, а также в современных постановках.

Ближайшие выступления артиста в статусе премьера состоятся уже в мае: 8 мая — партия в балете «Дон Кихот» Людвига Минкуса; 11 мая — «Жизель» Адольфа Адана; 16 мая — партия Петра Леонтьевича в «Анюте» Валерия Гаврилина; 17 мая — партия тореро в «Кармен-сюите» Жоржа Бизе — Родиона Щедрина; 20 мая — партия Шурале в одноименном балете Фарида Яруллина.

Помимо исполнительской деятельности, Александр Сергеев известен как хореограф. В Мариинском театре он поставил: балет «Двенадцать» Бориса Тищенко (2022) — спектакль получил премию «Золотой софит» как лучший балетный спектакль; балет «Коппелия» Лео Делиба (2024); «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского (2024).

Также господин Сергеев выступил хореографом опер «Сказки Гофмана» (2021), «Лакме» (2021) и «Саламбо» (2025). В 2019–2020 годах в рамках проекта «Мастерская молодых хореографов» представил балет «Не вовремя» и номер «Фарфор», а также поставил для артистов театра «Пионерскую сюиту» на музыку Дмитрия Шостаковича.

Александр Сергеев является лауреатом нескольких профессиональных наград: премия общества «Театрал» за постановку балетов «Двенадцать» (2023) и «Коппелия» (2025); высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучшая мужская роль в балетном спектакле» за роль Евгения в «Медном всаднике» (2016); «Золотой софит» в номинации «Лучший актерский ансамбль» за работу в балете For Four Кристофера Уилдона (2007).

Артист также награжден нагрудным знаком Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре» (2009). В 2021 году Александр Сергеев принял участие в совместном видеопроекте Мариинского театра и Русского музея, выступив постановщиком танцевальных номеров в интерьерах Михайловского дворца. В апреле того же года дебютировал в качестве чтеца в представлении «Истории солдата» Игоря Стравинского в Концертном зале Мариинского театра.