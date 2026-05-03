Скот отправляют на убой из-за болезни в селе под Волгоградом

В Волгоградской области ввели карантин из-за бруцеллеза. Больной скот из очага в Иловлинском районе отправили на убой. Соответствующий приказ от 28 апреля опубликовал комитет ветеринарии региона.

Заболевание выявили на территории Новогригорьевского сельского поселения. Зона в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага объявлена неблагополучной.

В поселении проводятся специальные мероприятия, которые продлятся до убоя последнего зараженного восприимчивого животного. Согласно приказу, запрещены: лечение животных, въезд посторонним на территорию, ввоз и вывоз скота, использование и вывоз молока и инвентаря с территории.

