Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Скот отправляют на убой из-за болезни в селе под Волгоградом

В Волгоградской области ввели карантин из-за бруцеллеза. Больной скот из очага в Иловлинском районе отправили на убой. Соответствующий приказ от 28 апреля опубликовал комитет ветеринарии региона.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Заболевание выявили на территории Новогригорьевского сельского поселения. Зона в радиусе 5 км от границ эпизоотического очага объявлена неблагополучной.

В поселении проводятся специальные мероприятия, которые продлятся до убоя последнего зараженного восприимчивого животного. Согласно приказу, запрещены: лечение животных, въезд посторонним на территорию, ввоз и вывоз скота, использование и вывоз молока и инвентаря с территории.

Нина Шевченко